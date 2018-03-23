Юкка Ялонен - о пяти овертаймах "Йокерита" против ЦСКА: "Это был не матч - два матча"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина (2:1 5ОТ, 2-3). Команды установили рекорд КХЛ, игра продолжалась 142 минуты 9 секунд.

- Сегодня был, конечно, очень жесткий матч, а точнее - два матча. - отметил Ялонен. - Естественно, мы очень рады, что победили. Очень длинная игра - и все это благодаря вратарям обеих команд. Было колоссальное количество шансов забить гол, но голкиперы помешали этому. (Алексей ШЕВЧЕНКО)