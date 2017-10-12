21:30 | Хоккей — КХЛ

Юкка Ялонен о матче с "Ладой": "Йокерит" забил быстрый гол, что особенно важно, когда играешь в гостях"


Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (4:0) отметил хорошую игру голкипера Райана Запольски. Специалист также добавил, что на игре сказался быстрый гол его команды.

– Мы хорошо начали, забили быстрый гол, что особенно важно, когда играешь в гостях, – цитирует пресс-служба тольяттинцев Ялонена. – Первые два периода мы играли лучше, в третьем у "Лады" было достаточно моментов, чтобы забить, но очень хорошо сыграл Райан Запольски.

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https://www.hclada.ru/news/lada/lada_yokerit_presskonferentsiya_trenerov/

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