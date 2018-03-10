Юкка Ялонен: "Надо снять шляпу перед "Сочи" за такую хорошую серию"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен отметил, что все матчи с "Сочи" кроме одного в первом раунде плей-офф КХЛ прошли в борьбе. В пятой встрече "Йокерит" победил 2:1 ОТ и выиграл серию 4-1.

– Конечно, надо снять шляпу перед "Сочи" за такую хорошую серию. Три матча в дополнительное время, нам ничего не доставалось даром, – цитирует тренера официальный сайт "Сочи". Вторая игра была единственной, которая была четко нашей. Все остальные – очень тяжелые матчи. Сегодня смогли вытянуть игру из поражения и выиграть в дополнительное время. Чувствовал, что мы доминируем, но нам повезло, что мы дожали и победили. Сегодня выиграли, завтра отдыхаем, а потом начинаем тренировки перед следующей серией.