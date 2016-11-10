23:22 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Матч против "Адмирала" получился очень жестким"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (2:1) отметил, что команда действовала более интенсивно по сравнению с предыдущей встречей. По словам специалиста, "Адмирал" является быстрой, техничной командой с хорошим движением.

– Игра была очень жесткой, – приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Ялонена. "Адмирал" - быстрая, техничная команда, которая хорошо двигается. Сегодня мы играли лучше, чем в прошлой встрече – более интенсивно, быстро. Считаю, что при игре "пять на пять" мы доминировали, у нас было больше возможностей. Получили несколько глупых удалений, но хорошо, что Райан Запольски сегодня провел отличный матч. Наше большинство не столь эффективно, но радует, что мы сумели дважды отличиться.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/10465/

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