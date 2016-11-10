Юкка Ялонен: "Матч против "Адмирала" получился очень жестким"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (2:1) отметил, что команда действовала более интенсивно по сравнению с предыдущей встречей. По словам специалиста, "Адмирал" является быстрой, техничной командой с хорошим движением.

– Игра была очень жесткой, – приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Ялонена. "Адмирал" - быстрая, техничная команда, которая хорошо двигается. Сегодня мы играли лучше, чем в прошлой встрече – более интенсивно, быстро. Считаю, что при игре "пять на пять" мы доминировали, у нас было больше возможностей. Получили несколько глупых удалений, но хорошо, что Райан Запольски сегодня провел отличный матч. Наше большинство не столь эффективно, но радует, что мы сумели дважды отличиться.