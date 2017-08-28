Юкка Ялонен: "Игрой "Йокерита" доволен"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы в овертайме над "Локомотивом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда хорошо играла в равных составах. Финский специалист остался доволен игрой и результатом своих подопечных.

- "Локомотив" очень хорошо играет дома, это только наша вторая победа здесь, - приводит официальный сайт "Локомотива" слова Ялонена. - Мы хорошо играли "5 на 5", в большинстве уже соперник хорошо сыграл, забросил две шайбы. Доволен тем, как сыграли сегодня.

- Есть ли какие-то вопросы к игре в обороне?

- "Локомотив" смог забить в формате "5 на 5" только в третьем периоде. До этого мы хорошо оборонялись в равных составах, командой доволен.