23:35 17 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Доволен тем, как сыграли третий период"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:4 Б) остался недоволен игрой в большинстве. По словам наставника, подопечные допустили много ошибок.

– Безусловно, обидно, что проиграли. Поздравляем Омск с победой, – цитирует наставника официальный сайт "Авангарда". – Конечно, сложная игра, у нас было много большинства, и это были решающие моменты игры, которыми мы должны были пользоваться. В принципе, я доволен тем, как сыграли третий период, активно играли, но было много грубых ошибок. Мы продолжали бороться, наседали на ворота соперника, в конце периода мы бились до последних секунд и пытались зацепиться за это очко, хорошо, что это получилось.

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