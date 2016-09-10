Юкка Ялонен: "Доволен командой, несмотря на поражение от "Магнитки"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение от "Магнитки" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3. Он отметил, что команде требуется время, чтобы наладить игровые связи.

– Во-первых, поздравляю "Магнитку" с победой! Они заслужили победу, они были сегодня немного лучше. Думаю, что мы начали игру не слишком удачно, – приводит слова Ялонена официальный сайт "Магнитки". – Наши хорошие шансы были в третьем периоде. Нам удалось забросить шайбу, потом могли бы выйти вперед при игре в большинстве, но не сумели. А затем, в равных составах, соперник смог использовать свои шансы. Тем не менее, я доволен игрой, доволен командой – мы неплохо играли против сильного соперника. У нас в составе есть некоторые новые игроки, так что пройдет некоторое время, пока мы сможем наладить игровые связи.

– Мы смотрели статистику ваших предыдущих матчей. Во все играх, кроме игры в Сочи, вы позволяли сопернику бросать чаще, чем ваша команда. Почему так?

– Да, нам есть, что улучшать в нашей игре. Если бы сегодня наше большинство было более эффективным, мы бы могли выиграть встречу. Могу отметить, что в КХЛ все игры тяжелые. Особенно для нас сейчас, когда мы проводим в длительном выезде шестой матч.

– Сегодняшний выбор вратаря – ротация или задумка?

– У нас два прекрасных вратаря, которые могут выигрывать матчи.