Юкка Ялонен: "Большинство у "Йокерита" было плохим"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен считает, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:1) получился равным. По его мнению, можно было лучше использовать большинство.

– У нас перед этим матчем было два поражения. И конечно ощущения от победы очень хорошие сегодня. Очень равный матч. У "Авангарда" было безусловно больше сегодня возможностей забить, чем один гол. Но Рамо сыграл в воротах очень уверенно. А если смотреть на минусы, большинство у нас было плохим. Имели много возможностей забивать, но ничего не получилось.

– За счет чего удалось удаляться меньше, чем "Авангарду"?

– У нас последнее время были большие проблемы с удалениями. Перед этой игрой была очень жесткая установка играть аккуратно, сдержанно, плотно в обороне и не получать удалений. Но на самом деле я сам удивлен сегодня тем, как ребята сыграли. Мы только минуту играли в меньшинстве.

– Вы похвалил Рамо. Будет ли он играть чаще?

– У нас классная ситуация в команде – у нас два очень сильных вратаря. Запольски тоже проводит отличный сезон и нет причин снимать его и ставить другого вратаря. Но после двух месяцев под травмой и две игры подряд Рамо показывает хорошую игру. Я рад тому, как он влился.

– Весь чемпионат ваша команда играет в восемь защитников. Устраивает ли вас такая ситуация?

– Сейчас мы играем в шесть защитников. Очевидно, что я не очень доволен этим. (Анна ЛЕВЧЕНКО)