Юкка Ялонен: "Ак Барс" очень хорошо играл в большинстве – мы не могли их остановить"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (2:4) выразил сожаление по поводу поражения. Он отметил игру соперника в большинстве. "Йокерит" после 13 проведенных матчей не входит в зону плей-офф.

– Мы хорошо начали первый период, мне нравилась игра моей команды, – приводит "Р-Спорт" слова Ялонена. – Мы активно играли, были готовы к матчу с "Ак Барсом". Сегодня казанцы очень хорошо играли в большинстве, и мы не могли их остановить. Если мы будем играть так же, но улучшим игру в спецбригадах, то будем побеждать в дальнейшем.