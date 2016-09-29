03:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Ак Барс" очень хорошо играл в большинстве – мы не могли их остановить"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (2:4) выразил сожаление по поводу поражения. Он отметил игру соперника в большинстве. "Йокерит" после 13 проведенных матчей не входит в зону плей-офф.

– Мы хорошо начали первый период, мне нравилась игра моей команды, – приводит "Р-Спорт" слова Ялонена. – Мы активно играли, были готовы к матчу с "Ак Барсом". Сегодня казанцы очень хорошо играли в большинстве, и мы не могли их остановить. Если мы будем играть так же, но улучшим игру в спецбригадах, то будем побеждать в дальнейшем.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160928/1102334384.html

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