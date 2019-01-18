Юханссон - о поездке на Матч звезд: "Крайне неожиданно"

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон заявил, что никак не ожидал полученной в последний момент информации о поездке на Матч звезд КХЛ.

ЦСКА в четверг объявил о том, что Юханссон заменит одноклубника Илью Сорокина на Матче звезд, который пройдет в Казани 19 и 20 января. Шведский вратарь занимает первое место в лиге по проценту отраженных бросков (95,7), коэффициенту надежности (0,92 шайбы в среднем за игру) и количеству игр "на ноль" (9).

- Крайне неожиданно все получилось, вчера вечером только узнал, что еду на Матч звезд, - цитирует "РИА Новости" Юханссона. - Никогда не участвовал ни в чем подобном, так что не знаю, чего ждать. Но думаю, будет интересно. Интересно будет встретить ребят из других клубов, уверен, мы хорошо повеселимся.