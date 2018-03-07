Юхан Сундстрем: "Авангард" отыграл уверенно все 60 минут в матче с "Салаватом"

Нападающий "Авангарда" Юхан Сундстрем после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева" (5:3) подчеркнул, что получилась отличная игра. Отметим, что форвард в минувшей встрече оформил дубль

– Сегодня получилась отличная игра, я думаю, что последние две минуты мы немного подрасслабились, нам нужно сделать из этого выводы и завтра таких ошибок уже не совершать, – цитирует клубная пресс-служба Сундстрема. – В целом, мы отыграли уверенно все 60 минут, и здорово, что именно я забросил две шайбы, для меня это очень важно.

– Какой была эта игра по сравнению с другими играми уфимской серии, что-то изменилось?

– Конечно, очень важно, что мы играем на домашнем льду, болельщик – наш шестой игрок, они гонят нас вперед, и это придаёт сил и энергии. Но Уфа – очень сильная команда, поэтому здесь всё может повернуться в любую сторону, важно продолжать сконцентрированно играть в следующих матчах.

– Ключевой момент матча?

– Когда мы получили пятиминутное удаление – и смогли забросить шайбу. Это перевернуло ход игры, для нас это ключевой эпизод в матче.