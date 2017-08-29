Юха Метсола: "Судья допустил ошибку, удалив меня в матче против "Ак Барса"

Вратарь "Амура" Юха Метсола после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (1:2) отметил, что у хабаровчан были все шансы на победу. Голкипер подчеркнул, что судья допустил ошибку в моменте с его удалением после того, как он снял шлем.

– Шайба попала в шлем, моя застежка на шлеме расстегнулась, и должен был прозвучать свисток, но он не прозвучал, – цитирует клубная пресс-служба Метсолу. – Я думаю, что это ошибка арбитра, но уже ничего не поделаешь. Я сказал арбитру, что она расстегнулась, но я не знаю, понял ли он меня. Поступил бы я также, зная, что это приведет к пропущенной шайбе? Конечно, нет. Я бы остался в шлеме, но он был расстегнут. Я считаю, что так играть очень опасно. Повторю, уже ничего с этим не поделаешь.

– С вашей точки зрения, что не хватило команде для победы?

– Просто не повезло, могли выиграть матч, игра была равная, очень тесно шли. Все могло быть иначе.

– Вы отдали голевую передачу, но сам гол, конечно, необычный. Что вы почувствовали, когда "Амур" забросил шайбу?

– Это просто удачный гол, такое случается иногда. Я сам подобные пропускал и другие вратари тоже. Порой такой гол случается. Я был рад этому, потому что нам удалось сравнять счет. У нас был шанс победить.