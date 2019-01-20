Юха Метсола – о буллите Билялетдинова: "Такой плохой бросок. Я пытался пропустить шайбу"

Голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола прокомментировал нереализованный буллит во втором периоде главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова​ в полуфунальном матче звезд КХЛ между дивизионом Чернышева и дивизионом Харламова (5:3), сообщает Твиттер КХЛ.

– Я пытался пропустить шайбу, но это был такой плохой бросок! Я ничего не мог поделать, она бы все равно не зашла, – приводит слова Юхи Метсолы Твиттер КХЛ.