Юха Метсола – о буллите Билялетдинова: "Такой плохой бросок. Я пытался пропустить шайбу"

Голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола прокомментировал нереализованный буллит во втором периоде главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова в полуфунальном матче звезд КХЛ между дивизионом Чернышева и дивизионом Харламова (5:3), сообщает Твиттер КХЛ.
– Я пытался пропустить шайбу, но это был такой плохой бросок! Я ничего не мог поделать, она бы все равно не зашла, – приводит слова Юхи Метсолы Твиттер КХЛ.
"Я пытался пропустить шайбу, но это был такой плохой бросок! Я ничего не мог поделать, она бы всё равно не зашла." (c) Юха Метсола#KHLAllStar pic.twitter.com/hLKmHIMXo9– КХЛ (@khl) 20 января 2019 г.
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