"Югра" вырвала победу над "Автомобилистом"

"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Югре". Гости забросили две шайбы на последних минутах встречи: первую засчитали после двух видеопросмотров, победная – в большинстве за 31 секунду до финальной сирены – на счету Евгения Лапенкова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Лапенков – 1 (Варфоломеев, Горбунов), 11:20 – 0:1. Чесалин – 2 (Щемеров), 29:02 – 1:1. Василевский – 1 (Андерсен, Чесалин), 33:48 – 2:1. Горбунов – 1, 56:06 – 2:2. Лапенков – 2 (бол., Варфоломеев), 59:29 – 2:3.

Вратари: Устинский (59:41) – Шарыченков.

Штраф: 45 – 20.

Броски: 18 (3+11+4) – 23 (10+5+8).

Судьи: Балушка, Овчинников.

5 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".