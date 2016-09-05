19:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Югра" вырвала победу над "Автомобилистом"

0
0
0
2

"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Югре". Гости забросили две шайбы на последних минутах встречи: первую засчитали после двух видеопросмотров, победная – в большинстве за 31 секунду до финальной сирены – на счету Евгения Лапенкова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Лапенков – 1 (Варфоломеев, Горбунов), 11:20 – 0:1. Чесалин – 2 (Щемеров), 29:02 – 1:1. Василевский – 1 (Андерсен, Чесалин), 33:48 – 2:1. Горбунов – 1, 56:06 – 2:2. Лапенков – 2 (бол., Варфоломеев), 59:29 – 2:3.

Вратари: Устинский (59:41) – Шарыченков.

Штраф: 45 – 20.

Броски: 18 (3+11+4) – 23 (10+5+8).

Судьи: Балушка, Овчинников.

5 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

alur66

Да -любимчик РАЗИНА типа вратарь УСТИНСКИЙ раз за разом хоронит команду. Вот что значит получать место по блату.

19:54

Andrewxyz

От ноги в ворота шайба залетела и засчитали.

19:41

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ