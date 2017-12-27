"Югра" в серии буллитов победила "Нефтехимик"

"Югра" одержала победу над "Нефтехимиком" со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамский клуб потерпел второе поражение кряду, "Югра" выиграла два матча подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Угольников, Павел Варфоломеев и Вели-Матти Савинайнен, у гостей отличились Эмиль Галимов, Богдан Якимов и Алексадр Авцин. Победный буллит на счету Войтеха Полака.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" – "Нефтехимик" – 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)