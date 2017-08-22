"Югра" в овертайме выиграла у "Северстали"

"Югра" на своем льду в овертайме обыграла "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Антон Королев, поразивший ворота на 12-й секунде овертайма.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кагарлицкий - 1 (Стасенко, Бумагин), 0:17 - 0:1. Королев - 1 (бол., Курьянов, Валентенко), 25:29 - 1:1. Королев - 2 (бол., Савинайнен), 60:12 - 2:1.

Вратари: Проскуряков - Гудачек.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 33 (9+14+9+1) - 18 (3+8+7+0).

Судьи: Гусев, Спирин.

22 августа. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".