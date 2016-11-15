"Югра" в гостях обыграла "Северсталь"

"Югра" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Северсталь". Для "Югры" эта победа стала третьей кряду, в то время как "Северсталь" уступила в третьем матче подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кагарлицкий – 12 (Трубачев), 6:38 – 1:0. Людучин – 2 (Д. Хлыстов), 10:05 – 1:1. Д. Хлыстов – 5 (Людучин, Валентенко), 42:36 – 1:2. Лапенков – 7 (Людучин, Угольников), 49:51 – 1:3.

Вратари: Смирягин (57:33 – 58:22) – Шарыченков.

Штраф: 47 – 18.

Броски: 29 (7+8+14) – 27 (8+12+7).

Судьи: Гамалей, Наумов.

15 ноября. Череповец. Ледовый дворец.