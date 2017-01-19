"Югра" в гостях обыграла "Автомобилист"

"Югра" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Автомобилист" (2:0). Голами в составе югорчан отметились Евгений Лапенков и Виталий Шулаков. Сухой матч оформил голкипер гостей Александр Шарыченков.

После 51 матча в регулярном чемпионате КХЛ "Автомобилист" на 8 очков опережает "Югру", имеющую в активе 58 баллов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лапенков - 12 (Акмальдинов, Людучин), 34:07 - 0:1. Шулаков - 3 (Хлыстов, Яремчук), 45:21 - 0:2.

Вратари: Сохатский (58:57) - Шарыченков.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 22 (7+5+10) - 24 (9+6+9).

Судьи: Ибатулин, Кулев.

19 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".