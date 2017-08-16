"Югра" уступила "Барысу" в матче Мемориала Блинова

В матче Мемориала Виктора Блинова "Барыс" одержал победу над "Югрой" - 4:2. В составе клуба из Астаны заброшенными шайбами отличились Владимир Маркелов, Найджел Доус, Дмитрий Шевченко и Мартен Сан-Пьер.

В составе "мамонтов" забитыми голами отличились Александр Угольников и Даниил Ильин.

Мемориал Виктора Блинова

"Барыс" (Астана) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

Голы: Маркелов - 1 (Пушкарев, Тривино), 9:36 - 1:0. Доус - 3 (бол., Вей, Даллмэн), 22:52 - 2:0. Шевченко - 2 (бол., Савченко, Михайлис), 23:32 - 3:0. Сан-Пьер - 1 (Вей), 30:37 - 4:0. Угольников - 1 (бол., Васильев, Варфоломеев), 52:52 - 4:1. Ильин - 1, 55:01 - 4:2.

Вратари: Карлссон - Фокин.

Судьи: Акузовский, Петров.

16 августа. Омск. "Арена Омск".