"Югра" проиграла новокузнецкому "Металлургу"

"Югра" на своем льду потерпела поражение от новокузнецкого "Металлурга" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:4. Клуб из Ханты-Мансийска с 66-ю очками занял итоговое 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Кузня" заняла последнее место с 40 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Металлург" Нк (Новокузнецк) – 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Голы: Калашников – 1 (бол., Земченко, Соловьев), 12:31 – 0:1. Скороходов – 5 (Михеев, Семенов), 25:41 – 0:2. Семенов – 13 (бол., Фаткуллин, Скороходов), 28:27 – 0:3. Язьков – 4 (Таратухин, Титов), 37:51 – 0:4. Кулик – 1 (Купцов, Булянский), 57:08 – 1:4.

Вратари: Бояршинов (53:30 – 55:22, 56:02 – 57:08, 57:30 – 58:06, 58:14 – 59:26) – Подъяпольский.

Штраф: 20 – 2.

Броски: 39 (7+8+24) – 19 (5+10+4).

Судьи: Ибатулин, Кулев.

18 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".