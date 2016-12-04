"Югра" прервала серию из шести поражений, обыграв "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в гостях обыграла "Витязь" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Константин Панов. Отметим, что клуб из Ханты-Мансийска прервал серию из шести поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Варфоломеев – 10 (Королев, Горбунов), 1:14 – 0:1. Горак – 6 (Ержабек), 30:51 – 1:1. Беляев – 1, 42:53 – 1:2. Копейкин – 13 (Аалтонен), 45:51 – 2:2. Панов – 9, 49:41 – 2:3.

Вратари: Сапрыкин (58:25) – Шарыченков.

Штраф: 54 – 4.

Броски: 24 (8+9+7) – 24 (8+5+11).

Судьи: Оскирко, Шукис.

4 декабря. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".