"Югра" прервала серию из шести поражений, обыграв "Медвешчак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" обыграла "Медвешчак" со счетом 3:1. Команда из Ханты-Мансийска прервала серию из шести поражений. Для хорватского клуба это неудача стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Медвешчак" (Загреб) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Соколов – 2 (Курьянов), 14:10 – 1:0. Лессио – 3 (бол., Безина, Геноуэй), 18:46 – 1:1. Д. Хлыстов – 4 (Людучин), 41:18 – 2:1. Акмальдинов – 2 (Соколов), 53:19 – 3:1.

Вратари: Шарыченков – Макинтайр (57:48 – 59:11).

Штраф: 14 – 30.

Броски: 35 (13+10+12) – 28 (12+4+12).

Судьи: Кулев, Лаврентьев.

9 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".