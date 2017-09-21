"Югра" потерпела пятое поражение подряд, уступив "Локомотиву"

"Югра" на своем льду проиграла "Локомотиву" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для хантымансийцев это поражение стало пятым подряд. Ярославцы, в свою очередь, одержали пятую победу кряду.

Автором решающей шайбы стал форвард гостей Даниил Апальков. В этом сезоне на его счету 5 (3+2) очков в 11 играх.

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"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Накладал - 3 (бол., Кронвалль), 5:47 - 0:1. Лекомцев - 4 (бол., Скачков), 31:13 - 1:1. Козун - 2 (бол., Кронвалль), 41:28 - 1:2. Апальков - 3 (Аверин, Лугин), 48:58 - 1:3. Анкудинов - 2 (бол., Штайнох), 51:54 - 2:3.

Вратари: Проскуряков (59:35) - Судницин.

Штраф: 14 - 43.

Броски: 35 (12+10+13) - 26 (9+9+8).

Судьи: Васильев, Гашилов.

21 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".