"Югра" пока не думала о продлении контракта с Разиным

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко подчеркнул, что на данный момент клуб не думал о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным. Специалист возглавил хантымансийцев в середине декабря после отставки Андрея Соколова. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

- О его контракте мы даже еще не думали, - приводит ТАСС слова Филипенко.

В субботу "Югра" уступила "Йокериту" (5:6) и лишилась шансов на попадание в плей-офф. Оставшиеся шесть матчей сезона "мамонты" проведут дома.

- Чемпионат еще не закончен. Чемпионат - это не только плей-офф, есть еще и место в таблице, поэтому играем дальше, - продолжил Филипенко. - У каждого тренера задача - выход в плей-офф, к сожалению, не всегда это удается.

Результат сильно не изменился, хотя процент выигрышей по сравнению с предыдущими сезонами стал выше, а сама игра стала интереснее, ярче, и вчерашний матч - очередное тому подтверждение.