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09:07 | Хоккей — КХЛ

"Югра" подтвердила увольнение Захаркина. Емелин - новый главный тренер


"Югра" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Игорем Захаркиным. Также команду покидают его ассистенты – Николай Борщевский, Евгений Хвостов и Алексей Селиверстов.

Новым наставником команды назначен Анатолий Емелин, предыдущим местом работы которого был "Салават Юлаев". Помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев. В уфимском клубе Емелин был помощников Захаркина. В качестве главного тренера он работал в "Ладе", "Амуре", новокузнецком "Металлурге" и "Автомобилисте".

Без Захаркина. "Югра" несется навстречу ВХЛ

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2591

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