"Югра" подтвердила увольнение Захаркина. Емелин - новый главный тренер

"Югра" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Игорем Захаркиным. Также команду покидают его ассистенты – Николай Борщевский, Евгений Хвостов и Алексей Селиверстов.
Новым наставником команды назначен Анатолий Емелин, предыдущим местом работы которого был "Салават Юлаев". Помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев. В уфимском клубе Емелин был помощников Захаркина. В качестве главного тренера он работал в "Ладе", "Амуре", новокузнецком "Металлурге" и "Автомобилисте".
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Автомобилист Екатеринбург
- Металлург Нк (хоккей)
- Югра
- Амур
- Игорь Захаркин
- Николай Борщевский
- Лада (Хоккей)
- Сергей Гусев (хоккей)
- Анатолий Емелин
- Евгений Хвостов
- Игорь Уланов
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