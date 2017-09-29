"Югра" подтвердила увольнение Захаркина. Емелин - новый главный тренер

"Югра" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Игорем Захаркиным. Также команду покидают его ассистенты – Николай Борщевский, Евгений Хвостов и Алексей Селиверстов.

Новым наставником команды назначен Анатолий Емелин, предыдущим местом работы которого был "Салават Юлаев". Помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев. В уфимском клубе Емелин был помощников Захаркина. В качестве главного тренера он работал в "Ладе", "Амуре", новокузнецком "Металлурге" и "Автомобилисте".

Без Захаркина. "Югра" несется навстречу ВХЛ