"Югра" подтвердила переход Проскурякова

"Югра" на своем сайте объявила о подписании контракта с вратарем Ильем Проскуряковым. Соглашение рассчитано на год. С 2015 года 30-летний голкипер защищал цвета "Торпедо".

В минувшем сезоне Проскуряков провел в регулярном чемпионате 50 матчей, пропустил 75 шайб, отразив 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 1,74. В плей-офф на его счету 2 матча и 6 пропущенных шайб (89,7 процента бросков). Напомним, что "Торпедо" финишировало шестым в Западной конференции и вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от "Динамо" (1-4).