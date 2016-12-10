"Югра" подтвердила назначение Разина на пост главного тренера

"Югра" определилась с новым главным тренером команды. На своем официальном сайте клуб подтвердил назначение Андрея Разина на освободившуюся должность. Ранее команду возглавлял Андрей Соколов, с которым в субботу был расторгнут контракт в связи с неудовлетворительными результатами.

Напомним, что Разин возглавлял "Автомобилист" по ходу текущего сезона, но был уволен в конце октября из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент "Югра" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 очков.