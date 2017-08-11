"Югра" подписала экс-игрока "Слована"

"Югра" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с защитником Мартином Штайнохом. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Словак ранее выступал в чемпионате Чехии за "Маунтфилд", в составе которого провел 52 матча в регулярном чемпионате, 11 игр в плей-офф и записал на свой счет 8 (2+6) очков. Отметим, что Штайнох уже играл в КХЛ в составе "Слована" с 2012 по 2015 год. В 137 играх он набрал 24 (5+19) очка.