"Югра" победила "Сибирь"

"Югра" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Сибирь". Победную шайбу забросил нападающий Андрей Алексеев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Артюхин - 4, 18:08 - 0:1. Угольников - 3 (бол., Панов, Хлыстов), 21:35 - 1:1. Людучин - 4 (Панов), 25:20 - 2:1. Кемппайнен - 10 (Хлопотов, Игнатович), 40:50 - 2:2. Алексеев - 2 (бол., Макаров), 54:24 - 3:2.
Вратари: Шарыченков (19:41 - 20:00) - Тэйлор (58:27).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 20 (8+9+3) - 24 (7+5+12).
Судьи: Балушка, Оскирко.
26 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".