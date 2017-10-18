"Югра" по буллитам переиграла "Амур"

"Югра" по буллитам одолела "Амур" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающего броска стал нападающий "мамонтов" Максим Пестушко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Амур" (Хабаровск) – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Виклунд – 1 (бол., Савинайнен), 6:42 – 1:0. Ильин – 3 (Беляев), 36:25 – 2:0. Вл. Ушенин – 6 (Вяч. Ушенин), 47:11 – 2:1. Бывальцев – 8 (Кузьмин, Вяч. Ушенин), 49:16 – 2:2.

Победный буллит: Пестушко.

Вратари: Шарыченков (64:16) – Метсола.

Штраф: 4 – 18.

Броски: 26 (10+7+7+2) – 22 (5+7+6+4).

Судьи: Комаров, Сергеев.

18 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

Турнирная таблица – здесь