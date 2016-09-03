"Югра" по буллитам обыграла "Трактор"

"Югра" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победила "Трактор". Решающий бросок исполнил нападающий Павел Варфоломеев.

Отметим, что в основное время команды обменялись шайбами за 22 секунды первого периода. Защитник "Югры" Яков Селезнев был удален до конца игры уже на 46-й секунде матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Трактор" (Челябинск) - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Черников - 1 (Ю. Петров), 7:37 - 0:1. Анкудинов - 1 (Радулов, Шулаков), 7:59 - 1:1.

Победный буллит: Варфоломеев.

Вратари: Шарыченков - Демченко.

Штраф: 29 - 4.

Броски: 33 (12+13+7+1) - 28 (12+3+8+5).

Судьи: Балушка, Щенев.

3 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".