"Югра" по буллитам обыграла "Салават Юлаев"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в гостях одержала победу над "Салават Юлаевым" со счетом 2:1 Б. В составе "мамонтов" отличился Павел Варфоломеев, за уфимцев забил Линус Умарк.
Победный буллит забросил также Павел Варфоломеев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)Голы: Умарк - 6 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 4:00 - 1:0. Варфоломеев - 7 (Шипов), 41:28 - 1:1.
Победный буллит: Варфоломеев.
Вратари: Скривенс - Проскуряков.
Штраф: 12 - 10.
Броски: 39 (10+15+11+3) - 26 (10+7+9+0).
Судьи: Гофман, Морозов.
2 октября. Уфа. Уфа Арена.
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