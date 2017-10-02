"Югра" по буллитам обыграла "Салават Юлаев"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в гостях одержала победу над "Салават Юлаевым" со счетом 2:1 Б. В составе "мамонтов" отличился Павел Варфоломеев, за уфимцев забил Линус Умарк.

Победный буллит забросил также Павел Варфоломеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)Голы: Умарк - 6 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 4:00 - 1:0. Варфоломеев - 7 (Шипов), 41:28 - 1:1.

Победный буллит: Варфоломеев.

Вратари: Скривенс - Проскуряков.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 39 (10+15+11+3) - 26 (10+7+9+0).

Судьи: Гофман, Морозов.

2 октября. Уфа. Уфа Арена.