"Югра" переиграла "Слован"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" на своей площадке оказалась сильнее "Слована" – 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Роман Людучин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Слован" (Братислава) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Майоров – 4 (Кулик, Анкудинов), 39:02 – 1:0. Недорост – 8 (Росандич), 43:41 – 1:1. Людучин – 1 (Н. Хлыстов, Лапенков), 47:44 – 2:1.

Вратари: Шарыченков – Браст (58:15 – 59:04, 59:13).

Штраф: 16 – 20.

Броски: 22 (5+11+6) – 32 (7+9+16).

Судьи: Бондарь, Ибатулин.

12 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".