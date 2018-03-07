13:50 | Хоккей — КХЛ

"Югра" отправила в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне


Генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей сообщил, что клуб отправил в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне. Напомним, что клуб занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее сообщалось, что "Югра" может быть исключена из лиги по итогам сезона.

– Мы отправили в КХЛ гарантийное письмо об участии в следующем сезоне, теперь все зависит от лиги, – цитирует "Р-Спорт" Хацея. – Будем ждать решения до 31 марта. Надеемся на положительный результат. Посмотрите на новокузнецкий "Металлург": их убрали из КХЛ – и уровень развития хоккея в регионе очень сильно снизился. А ведь в олимпийской сборной сыграли три игрока-воспитанника новокузнецкой школы хоккея.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180307/1133726388.html

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