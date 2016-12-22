14:51 22 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Югра" отдала Медведева в "Сочи" за денежную компенсацию

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"Сочи" и "Югра" провели между собой обмен, сообщается на официальном сайте "леопардов". В состав сочинской команды перебрался форвард Павел Медведев, за которого "мамонты" получили денежную компенсацию.

В составе клуба из Ханты-Мансийска 24-летний форвард провел 40 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков. Ранее нападающий также выступал за "Спартак". Всего в КХЛ на счету Медведева 162 игры в КХЛ, 24 гола и 20 передач.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Pavel-Medvedev-perebralsja-v-stan-leopardov-5325

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