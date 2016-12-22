"Югра" отдала Медведева в "Сочи" за денежную компенсацию

"Сочи" и "Югра" провели между собой обмен, сообщается на официальном сайте "леопардов". В состав сочинской команды перебрался форвард Павел Медведев, за которого "мамонты" получили денежную компенсацию.

В составе клуба из Ханты-Мансийска 24-летний форвард провел 40 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков. Ранее нападающий также выступал за "Спартак". Всего в КХЛ на счету Медведева 162 игры в КХЛ, 24 гола и 20 передач.