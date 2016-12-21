"Югра" одержала первую победу при Разине

"Югра" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Амур" (3:1). Для главного тренера ханты-мансийской команды Андрея Разина эта победа стала первой у руля югорчан.

"Амур" потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. 20 декабря руководство команды приняло заявлении об отставке Мисхата Фахрутдинова. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Мартемьянов.

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Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Булянский - 1 (Погоришный), 7:58 - 0:1. Лапенков - 9 (Курьянов, Варфоломеев), 21:32 - 0:2. Орлович-Грудков - 1 (Крысанов, Кириллов), 36:04 - 1:2. Булянский - 2 (Купцов), 36:19 - 1:3.

Вратари: Андрюхов - Шарыченков.

Штраф: 2 - 25.

Броски: 37 (13+10+14) - 30 (12+12+6).

Судьи: Бирин, Овчинников.

21 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".