"Югра" обыграла "Спартак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" на своем льду обыграла "Спартак" со счетом 5:2. Для крсно-белых это поражение стало вторым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Спартак" (Москва) – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы: Калинин – 6 (Мирнов), 5:00 – 0:1. Королев – 1 (Курьянов), 12:44 – 1:1. Макаров – 2 (Варфоломеев, Горбунов), 14:23 – 2:1. Лапенков – 11 (Алексеев), 19:33 – 3:1. Потапов – 4 (Бобров), 42:09 – 3:2. Алексеев – 2 (Лапенков, Акмальдинов), 46:20 – 4:2. Людучин – 5 (п.в., Королев), 59:50 – 5:2.

Вратари: Шарыченков – Беспалов (Свенссон, 20:00, 57:21).

Штраф: 4 – 20.

Броски: 23 (7+5+11) – 25 (6+9+10).

Судьи: Ансонс, Раводин.

6 января. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".