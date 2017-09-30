"Югра" обыграла "Сочи", прервав восьмиматчевую серию поражений

"Югра" в овертайме победила "Сочи" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе ханты-мансийской команды отличились Вели-Матти Савинайнен и Константин Майоров, победную шайбу с буллита забросил Павел Варфоломеев. За "Сочи" отметились Руслан Педан и Шон Коллинс.

Отметим, что "Югра" прервала восьмиматчевую серию поражений и победила в первой игре после того, как Анатолий Емелин сменил Игоря Захаркина на посту главного тренера команды.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Савинайнен – 2 (Курьянов, Шулаков), 15:47 – 0:1. Педан – 1 (бол., Щитов, Шмелев), 29:59 – 1:1. Майоров – 2 (Скачков), 36:18 – 1:2. Коллинс – 3 (бол., Уэллман, О`Делл), 53:02 – 2:2. Варфоломеев – 6 (буллит), 61:20 – 2:3.

Вратари: Барулин – Проскуряков.Штраф: 8 – 22.

Броски: 43 (12+14+15+2) – 31 (13+12+5+1).

Судьи: Букин, Зибинин.

30 сентября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".