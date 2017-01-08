"Югра" обыграла "Сочи"

"Югра" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Сочи" со счетом 3:1. Заброшенными шайбами отметились Роман Людучин, Егор Иванов и Павел Варфоломеев. Единственный гол "Сочи" на счету Ильи Крикунова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Сочи" (Сочи) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Людучин – 6 (бол., Шулаков), 39:47 – 1:0. Крикунов – 8 (бол., Костицын, Петерссон), 52:40 – 1:1. Иванов – 1 (Шулаков), 58:02 – 2:1. Варфоломеев – 12 (п.в., Акмальдинов), 59:09 – 3:1.

Вратари: Шарыченков – Барулин (58:43 – 59:09, 59:46).

Штраф: 10 – 10.

Броски: 31 (12+8+11) – 26 (4+11+11).

Судьи: Ибатулин, Цыплаков.

8 января. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".