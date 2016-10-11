"Югра" обыграла "Салават Юлаев" в Уфе

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в гостях обыграла "Салават Юлаев" со счетом 3:2. Команда Игоря Захаркина уступала по ходу встречи со счетом 0:3, затем отыграла две шайбы в третьем периоде, но так и не смогла перевести игру в овертайм.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Д. Хлыстов – 2 (Н. Хлыстов), 0:17 – 0:1. Анкудинов – 3 (Угольников, Курьянов), 30:21 – 0:2. Панов – 7 (бол., Людучин), 33:08 – 0:3. Майоров – 2 (Капризов, Хартикайнен), 42:29 – 1:3. Хартикайнен – 11 (Леписто, Майоров), 56:43 – 2:3.

Вратари: Гаврилов (59:31) – Шарыченков.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 29 (11+9+9) – 22 (7+14+1).

Судьи: Кислов, Щенев.

11 октября. Уфа. "Уфа Арена".