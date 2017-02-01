"Югра" обыграла рижское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" на своем льду обыграла рижское "Динамо" со счетом 2:1. Хозяева уступали по ходу встречи, но смогли отыграться и выйти вперед в конце второго периоде. Победную шайбу на свой счет записал нападающий Андрей Алексеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Динамо" (Рига) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Дарзиньш – 8 (Кулда), 23:09 – 0:1. Анкудинов – 5, 33:00 – 1:1. Алексеев – 4 (бол., Угольников, Курьянов), 35:37 – 2:1.

Вратари: Шарыченков – Седлачек (59:23).

Штраф: 2 – 6.

Броски: 26 (8+9+9) – 16 (3+5+8).

Судьи: Белов, Комаров.

1 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".