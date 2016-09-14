"Югра" обыграла "Кузню" с минимальным счетом

"Югра" на своем льду нанесла поражение новокузнецкому "Металлургу". Матч завершился со счетом 1:0, а единственную шайбу забросил на 32-й минуте Угольников. Эта победа стала для Андрея Соколова первой в качестве наставника "Югры".

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"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:0 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Угольников - 1 (Медведев, Горбунов), 31:32

Вратари: Фокин - Кареев (58:23).

Штраф: 18 - 8.

Броски: 22 (7+14+1) - 21 (9+8+4).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

14 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".