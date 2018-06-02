"Югра" объявила о переходе Варфоломеева в "Авангард"

"Югра"​ объявила о переходе нападающего Павла Варфоломеева в "Авангард". Клуб из Ханты-Мансийска получит за игрока денежную компенсацию. В прошедшем сезоне хоккеист в 51 матче набрал 25 (13+12) очков.

– В ходе последних событий, происходящих в нашем клубе, мы решили, что на данный момент эта сделка станет выгодной, прежде всего, для самого Павла, - отметил генеральный менеджер "Югры" Сергей Гусев. - "Авангард" – хороший клуб с амбициями, тем более тренерский штаб команды возглавил именитый канадский тренер Боб Хартли. Мы знаем, что помимо омского клуба Павлу поступили предложения от "Салавата Юлаева" и "Металлурга". Но мы считаем, что в "Авангарде" с приходом нового тренера у Павла появилась реальная возможность еще больше раскрыть свой талант и вместе с командой побороться за высокое место в КХЛ и в том числе за Кубок Гагарина".