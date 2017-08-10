"Югра" объявила о переходе Джереми Морина

"Югра" на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с нападающим Джереми Морином. Соглашение с американским форвардом рассчитано на один сезон.

26-летний игрок имеет опыт выступления в НХЛ в составе "Чикаго" и "Коламбуса". В общей сложности на его счету 22 (10+12) очка. В сезоне-2016/17 Морин выступал в АХЛ в составе "Сиракьюз" и "Тусона", где принял участие в 63 матчах, набрав 30 (16 +14) баллов за результативность.

В 2015 году на чемпионате мира в Чехии вместе со сборной США он стал бронзовым призером турнира.