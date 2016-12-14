"Югра" обменяла Желдакова в "Торпедо" на Макарова

"Югра" и "Торпедо" произвели обмен игроками. Как сообщает официальный сайт "Югры", в Нижний Новгород отправляется 24-летний защитник Григорий Желдаков, а в Ханты-Мансийск едет 27-летний защитник Александр Макаров. Желдаков выступал за "Югру" с сезона-2014/15, провел 134 матча. В этом сезоне в 32 играх он сделал 2 результативные передачи.

Макаров – воспитанник "Спартака", защищал цвета "Торпедо" с 2013 года. В этом сезоне за нижегородский клуб сыграл 11 игр, очков не набрал. Контракт Макарова рассчитан до 30 апреля 2018 года. В "Югре" будет играть под номером 62.