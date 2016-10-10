19:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Югра" обменяла Бортникова на Двуреченского из "Нефтехимика"

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"Югра" и "Нефтехимик" произвели обмен игроками, сообщает официальный сайт ханты-мансийской команды. Нападающий Игорь Бортников перешел в нижнекамский клуб, в то время как состав югорчан пополнил форвард Никита Двуреченский.

Бортников выступал за "Югру" с 2014 года. В текущем сезоне КХЛ 27-летний форвард провел 17 матчей, отметившись шестью результативными передачами.

Двуреченский перешел в "Нефтехимик" в августе 2016 года из нижегородского "Торпедо". В регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона победитель молодежного чемпионата мира 2011 года в составе сборной России провел 7 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1655

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