"Югра" лишилась шансов на выход в плей-офф

"Югра" стала первой командой КХЛ, которая лишилась шансов на выход в плей-офф в сезоне-2017/18. Команда уже не сможет обогнать "Амур", который сегодня по буллитам проиграл "Сибири" (2:3 Б). Хабаровский клуб имеет 69 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, которое дает право сыграть в плей-офф. Столько же очков может набрать "Югра" за оставшиеся 10 матчей в "регулярке". Однако по дополнительным показателям ханты-мансийский клуб все равно будет ниже "Амура".