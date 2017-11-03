"Югра" дома проиграла "Словану"

"Югра" на своем льду в игре регулярного чемпионата КХЛ уступила "Словану" (2:4). Гости прервали 3-матчевую серию поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Слован" (Братислава) – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы: Грнка – 6 (Скалицки, Шварни), 12:20 – 0:1. Щербатов – 1 (бол., Бойчак, Геноуэй), 38:58 – 0:2. Витасек – 1 (Шипов), 42:22 – 1:2. Ржепик – 7 (Серсен, Кашпар), 51:08 – 1:3. Савинайнен – 6 (Полак, Виклунд), 56:58 – 2:3. Эберт – 5 (п.в.), 58:35 – 2:4.Вратари: Проскуряков (54:05 – 55:00, 58:29 – 58:35) – Штепанек.
Штраф: 10 – 8.
Броски: 31 (11+12+8) – 40 (10+19+11).
Судьи: Гамалей, Оскирко.
3 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
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