"Югра" дома переиграла "Ладу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Югра" на своем льду обыграла "Ладу" со счетом 4:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Лада" (Тольятти) – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Рыбин – 4 (бол., Гуркин, Белоусов), 19:56 – 0:1. Варфоломеев – 6 (бол., Лапенков), 23:41 – 1:1. Панов – 6 (Хацей), 29:06 – 2:1. Лапенков – 3 (Варфоломеев, Угольников), 46:49 – 3:1. Соколов – 1 (мен., п.в.), 58:52 – 4:1.

Вратари: Шарыченков – Ежов (57:38 – 58:52).

Штраф: 12 – 6.

Броски: 24 (9+8+7) – 19 (3+9+7).

Судьи: Бутурлин, Гебеи.

3 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".