Юдин – о словах Уитни про россиянок: "Те, у кого три класса образования, при виде красивой женщины не знают, о чем с ней разговаривать"

Экс-защитник сборной России и вице-чемпион мира-2002 Александр Юдин прокомментировал "СЭ" слова бывшего защитника "Сочи" Райана Уитни, который назвал российских женщин "чернобыльскими уродами с тремя глазами".

– Американцы умеют считать на уровне седьмого класса, думают, что "Мерседесы" делают в Америке, не знают, где находятся Болгария и Испания, – начал Юдин. – Им везет, что у них социальная жизнь хорошая. За русскими женщинами гоняется весь мир, потому что они и работают, и стирают, и красавицы, и так далее.

Те, у кого три класса образования, при виде красивой женщины не знают, что с ней делать, куда отвести, о чем разговаривать с ней. Для таких людей в Голландии есть специальные заведения, где они могут показать свою силу или поиздеваться.

Напомним, Уитни выступал за "Сочи" c 2014 по 2015 год. (Игорь Новиков)

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